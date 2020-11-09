Простая, но красивая поделка в школу или в сад

Анастасия Иванова

Совсем не за горами новогодний праздник, а значит, вашим детям потребуется помощь в изготовлении поделок в школу и сад. Конечно, ребенку всегда хочется занять первое место в конкурсе и получить приз. Ну, и родителям это приятно, поэтому все стараются, не понятно даже, кто больше — родители или дети.

Наверное, самое сложное, это определиться, что делать. А чтобы определиться, нужно понимать, что вы осилите, а что нет.

Сегодня мы научимся делать новогодний шар с домиком. На первый взгляд кажется, что такую красоту сделать очень сложно. Но, это только на первый взгляд. Как говорится — глаза боятся, а руки делают.

Итак. Нам понадобится: картон, толстые нитки, клей ПВА, немного белой гуаши, вата или белый синтепон, пару небольших еловых веточек и немного цветной бумаги. Да, и самое главное — воздушный шарик.

Шарик надуваем до нужных размеров. Нужные размеры, это такие, кокой вообще вы себе представляете поделку. Совершенно беспорядочно обматываем шар нитками. Не жалейте ниток, чем их больше, тем крепче будет поделка.Теперь берем какую-то небольшую тарелочку, которая, скорее всего после нашей поделки станет непригодной, так что выбирайте старую или одноразовую посуду, и наливаем туда клей. Добавляем немного белой краски, размешиваем и губкой тщательно промазываем все нитки. Шарик в сторону, пускай сохнет, а мы переходим к следующему этапу.Теперь из картона нам нужно вырезать части домика. Никаких сложностей, просто склеиваем квадрат и так же приклеиваем крышу. Но вот, чтобы домик был более настоящим, вырезаем из картона много маленьких кусочков и приклеиваем как кирпичики. А на крышу полоски, из того же картона.Теперь берем любую коричневую краску и красим весь домик.Из цветной бумаги вырезаем желтые кошки, а по верху приклеиваем белые рамы, которые тое вырезаны из цветной бумаги.Для большей красоты, на крышу можно сделать трубу из картона и тоже покрасить ее в коричневый цвет.





В принципе, домик готов. Но у нас же зима и новый год, а значит будем его украшать. Немного смажем крышу клеем, и наложим меленьких кусочков вата. Много, как будто снег нападал. Чтобы все выглядело реалистично, нужно по вате пройтись кистою с белой гуашью. Кстати, и сам дом можно немного похлопать кисточкой. Не закрашивать, а именно похлопать в разных местах.Теперь берем высохший шар. После того как сам шар спущен, нам нужно вырезать нитки. Они остаются в форме шара, поэтому одну сторону почти полностью отрезаем. Отверстие должно быть такое, чтобы мы не только смогли поставить домик внутрь, но и чтобы им можно было любоваться.Осталось совсем немного. Устелить дно шара синтепоном или ватой, к задней стенке шара поместить веточки, установить домик и повесить снежинки. Конечно, если у шара будет подсветка, то выглядеть все будет просто изумительно.

Попробуйте, и удачи вам в школьном конкурсе.