Противостояние Марса и Венеры: 5 неотложных дел на 9 ноября 2020 года

Вадим Карасев

9 ноября Марс и Венера расположатся по разные стороны от Земли. Это явление называется противостоянием. Данный аспект является очень благоприятным. Астрологи рассказали о пяти делах, которые обязательно нужно сделать сегодня.

Энергия Марса и Венеры сильно различаются, поскольку эти планеты относятся к разным стихиям. Во время противостояния два объекта, которые участвуют в данном аспекте, начинают демонстрировать свои самые лучшие качества. Негативная энергия светил временно нейтрализуется, и в такой период стоит обязательно сделать следующие 5 дел.

Попробовать что-нибудь новое

Речь идет о новом хобби или увлечении. Обязательно попробуйте занять себя чем-нибудь интересным. Сегодня велика вероятность найти то, что сможет в будущем стать для вас делом всей жизни, любимым увлечением или источником дохода. Венера и Марс создадут идеальные условия для этого.

Если вы давно хотели посетить какое-то интересное место или научиться чему-то, то сегодня лучший день для того, чтобы попробовать себя в деле. Раздвигайте границы в уже имеющихся хобби. Например, в спорте можно попробовать увеличить нагрузки, перейти на новый уровень тренировок.

Совершите важную покупку

Совсем не обязательно тратить все накопленные деньги. Важная покупка — не значит дорогая. Есть вещи, которые необходимо купить, но мы откладываем это на потом неделями. 9 ноября — день, в который нужно тратить деньги на то, в чем у вас есть острая нужда.

Если вам нужно что-то срочно приобрести, то сегодня можно надеяться на скидки и выгодные предложения либо, как минимум, на отличное качество товаров и услуг. Попробуйте также воспользоваться счастливыми талисманами на удачную покупку, чтобы минимизировать риски.

Заведите новую полезную привычку.

Это очень важно. Сильный Марс — источник мотивации и энтузиазма. Венера дарит энергию и жизненные силы. Если вы давно хотели начать бегать, посещать спортзал или читать книги, то это идеальный день для того, чтобы заложить первый камень в фундамент полезной привычки.



Это может быть что угодно — даже периодические звонки родителям или помощь близким. Добро должно исходить от нас не раз в месяц, а быть постоянной хорошей привычкой.

Пригласите друзей и близких в гости

Устройте встречу с друзьями или родственниками. Если не удастся собрать всех у себя дома, можно наведаться в гости. Подобные встречи крайне позитивно отразятся на вашей энергетике и настроении. Очень полезно в такие дни звонить тем, с кем вы давно не виделись.

Во время противостояния Венеры и Марса не стоит долгое время пребывать в одиночестве. Венера — это планета, которая ведает коллективной энергией. В такие дни нужно делиться с окружающими позитивом и принимать его обратно.

Любовное признание

Если у вас есть вторая половинка, которую вы очень сильно любите, но которая не знает этого, сегодня наилучший день для подобных признаний. Очень важно подобрать правильный момент, чтобы сказать заветные слова наиболее приятным образом. Атмосфера и настроение должны быть соответствующими.

Также в этот день можно предлагать второй половинке пожениться, съехаться и жить под одной крышей. Любые приятные слова станут очень важными и знаковыми.