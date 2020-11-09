Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Противостояние Марса и Венеры: 5 неотложных дел на 9 ноября 2020 года

Противостояние Марса и Венеры: 5 неотложных дел на 9 ноября 2020 года

9 ноября Марс и Венера расположатся по разные стороны от Земли. Это явление называется противостоянием. Данный аспект является очень благоприятным. Астрологи рассказали о пяти делах, которые обязательно нужно сделать сегодня.


Энергия Марса и Венеры сильно различаются, поскольку эти планеты относятся к разным стихиям. Во время противостояния два объекта, которые участвуют в данном аспекте, начинают демонстрировать свои самые лучшие качества. Негативная энергия светил временно нейтрализуется, и в такой период стоит обязательно сделать следующие 5 дел.

Попробовать что-нибудь новое

Речь идет о новом хобби или увлечении. Обязательно попробуйте занять себя чем-нибудь интересным. Сегодня велика вероятность найти то, что сможет в будущем стать для вас делом всей жизни, любимым увлечением или источником дохода. Венера и Марс создадут идеальные условия для этого.

Если вы давно хотели посетить какое-то интересное место или научиться чему-то, то сегодня лучший день для того, чтобы попробовать себя в деле. Раздвигайте границы в уже имеющихся хобби. Например, в спорте можно попробовать увеличить нагрузки, перейти на новый уровень тренировок.

Совершите важную покупку


Совсем не обязательно тратить все накопленные деньги. Важная покупка — не значит дорогая. Есть вещи, которые необходимо купить, но мы откладываем это на потом неделями. 9 ноября — день, в который нужно тратить деньги на то, в чем у вас есть острая нужда. 

Если вам нужно что-то срочно приобрести, то сегодня можно надеяться на скидки и выгодные предложения либо, как минимум, на отличное качество товаров и услуг. Попробуйте также воспользоваться счастливыми талисманами на удачную покупку, чтобы минимизировать риски.

Заведите новую полезную привычку.

Это очень важно. Сильный Марс — источник мотивации и энтузиазма. Венера дарит энергию и жизненные силы. Если вы давно хотели начать бегать, посещать спортзал или читать книги, то это идеальный день для того, чтобы заложить первый камень в фундамент полезной привычки.

Это может быть что угодно — даже периодические звонки родителям или помощь близким. Добро должно исходить от нас не раз в месяц, а быть постоянной хорошей привычкой.

Пригласите друзей и близких в гости

Устройте встречу с друзьями или родственниками. Если не удастся собрать всех у себя дома, можно наведаться в гости. Подобные встречи крайне позитивно отразятся на вашей энергетике и настроении. Очень полезно в такие дни звонить тем, с кем вы давно не виделись.


Во время противостояния Венеры и Марса не стоит долгое время пребывать в одиночестве. Венера — это планета, которая ведает коллективной энергией. В такие дни нужно делиться с окружающими позитивом и принимать его обратно.

Любовное признание

Если у вас есть вторая половинка, которую вы очень сильно любите, но которая не знает этого, сегодня наилучший день для подобных признаний. Очень важно подобрать правильный момент, чтобы сказать заветные слова наиболее приятным образом. Атмосфера и настроение должны быть соответствующими.

Также в этот день можно предлагать второй половинке пожениться, съехаться и жить под одной крышей. Любые приятные слова станут очень важными и знаковыми. 

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Противостояние Марса и Венеры: 5 неотложных дел на 9 ноября 2020 года
Противостояние Марса и Венеры: 5 неотложных дел на 9 ноября 2020 года
В России выросло число правонарушений, связанных с освоением средств бюджета
В России выросло число правонарушений, связанных с освоением средств
В кембрийских морях обитало пятиглазое животное
В кембрийских морях обитало пятиглазое животное
Санду врет и не уважает избирателей, отказываясь от дебатов, — социалисты
Санду врет и не уважает избирателей, отказываясь от дебатов, —
Выстреливать языком в добычу животные начали задолго до появления хамелеонов
Выстреливать языком в добычу животные начали задолго до появления
В столице начал работу портал для приемных родителей «Моя новая семья»
В столице начал работу портал для приемных родителей «Моя новая семья»
В ОмГПУ обсудят проблемы развития и воспитания личности
В ОмГПУ обсудят проблемы развития и воспитания личности
До объявления итогов конкурса «ПРО Образование 2020» осталось три дня
До объявления итогов конкурса «ПРО Образование 2020» осталось три дня
Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач
Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач
Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов
Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов
"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням
Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням

Топ на сегодня

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях в США
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях

Еще по теме

Ученые выяснили, почему на Марсе нет и не будет жизни
Грозит ли концом света сближение Юпитера и Венеры - мнение астрономов
Союз Венеры и Юпитера 25 августа 2020 года: прогноз для Знаков Зодиака
Дни силы в ноябре 2020 года