Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минздраву России, Минпромторгу России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, приобретаемыми в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.

Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и главы регионов.