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Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами

Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами
Президент России Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минздраву России, Минпромторгу России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, приобретаемыми в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.


Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и главы регионов.
# Россия
По материалам: ria.ru

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