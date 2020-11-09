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Рейсовый автобус с людьми перевернулся на Херсонщине

Рейсовый автобус с людьми перевернулся на Херсонщине

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Херсонской области произошло смертельное ДТП — перевернулся рейсовый автобус.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталия Байдарова, по предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двоих человек, много пассажиров пострадали.

«Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон — Садовое. По предварительной информации, два человека погибли на месте, более десятка травмированы», — отметил Виталий Байдаров.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее в Харькове водитель-иностранец, вышедший под залог из СИЗО, куда его отправили за «хулиганку», наехал на людей на островке безопасности. В сеть выложили видео, как водитель сбивает пешеходов, стоящих между двумя переходами.

Иллюстративеное изображение с Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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