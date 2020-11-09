Российские спортсмены смогут выезжать за границу по упрощённым правилам

Лидия Мартынова

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому, российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физкультуры смогут выезжать за границу по упрощённым правилам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что теперь Миниспорт будет составлять список граждан, которые намерены принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а после направлять его в ФСБ и Росавиацию.

Как сообщает пресс-служба Правительства, соответствующее решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физкультуры за пределы страны для участия в международных соревнованиях.

Кроме того, этим распоряжение снимаются ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через российскую границу.

Ранее сообщалось, что Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому иностранным туристам предлагают выдавать визы на полгода, если у них подтверждена бронь отеля.