Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням

Вадим Карасев

2020 год подходит к концу, и в скором времени православный мир вновь будет соблюдать Рождественский пост. Он считается самым строгим и продолжительным, поэтому к нему готовятся заранее, чтобы соблюсти все предписания церкви и не нарушить режим питания.

Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января 2021 года. В это время верующие молятся высшим силам, чтобы обрести душевную гармонию и противостоять злу. Самый строгий и длительный пост включает в себя воздержание в пище, однако это не диета, и перед тем, как вступить в пост, стоит убедиться в том, что состояние здоровья позволяет вам на длительное время отказываться от определенных продуктов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с календарем питания Рождественского поста, чтобы соблюсти его по всем правилам церкви.

28 ноября. Начало поста — время, когда можно употреблять горячую пищу, однако готовят ее без масла. В субботу разрешена рыба, которую можно запечь или приготовить на пару.

29 ноября. В воскресенье также разрешается употребление рыбы, но стоит выбирать менее жирные сорта. На гарнир подойдут любые сорта риса, запеченный картофель. Рыбный суп с овощами дополнит меню.

30 ноября. Понедельник проводят без употребления масла. В этот день лакомятся отварными и свежими овощами, дополняя их крупами и макаронными изделиями из твердых сортов пшеницы.

1 декабря. Рыба и морепродукты в этот день будут составлять основу меню. Запеченная красная или белая рыба с овощами будет прекрасным источником необходимых витаминов.

2 декабря. В среду верующие употребляют в пищу лишь те продукты, которые не прошли термическую обработку. Сухоядение включает орехи, овощи, фрукты и сухофрукты. К ним можно смело добавить травяные настои, компоты и морсы без сахара.

3 декабря. В четверг можно приготовить сочную рыбку с запеченными овощами, легкий овощной или грибной суп, а также супы-пюре со свежей зеленью.

4 декабря. В день великого праздника Введения Богородицы во храм к постным продуктам добавляют рыбу, а также разрешено пригубить сухого церковного вина.

5, 6 декабря. В эти дни также разрешена рыба и морепродукты, с помощью которых получится разнообразить рацион.

7 декабря. В понедельник исключают растительное масло, но пищу можно употреблять горячей. В меню включают овощи, фрукты, грибы и крупы, богатые витаминами: чечевицу, нут, кабачки, свеклу.

8 декабря. Вновь разрешается рыба. Во вторник можно приготовить рыбные котлеты и постный рыбный пирог.

9 декабря. Верующие соблюдают сухоядение, исключая из рациона горячую пищу. В этот день утолить голод помогут калорийные орехи с медом, свежие фрукты и овощи.

10 декабря. В четверг в меню вновь включают рыбу и рыбные продукты. Запеченная семга или форель с добавлением лимонного сока и любимых специй разнообразит рацион и станет источником полезных микроэлементов.

11 декабря. В четверг вновь постятся, принимая в пищу лишь неприготовленные продукты: орехи, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, воду, соль.

12, 13 декабря. Вновь в меню присутствует рыба. Постные котлеты и супы разнообразят меню.



14 декабря. В этот день в пищу употребляют горячие продукты, но без масла. Дополнить рацион помогут зимние заготовки.

15 декабря. Вновь постящиеся могут побаловать себя и близких рыбными продуктами, морскими коктейлями или иными рыбными изделиями.

16 декабря. В этот день вновь строгий пост, включающий в себя продукты, не прошедшие термическую обработку.

17 декабря. Рыбные продукты составят основу меню. Уха будет прекрасно сочетаться с гарниром из бурого риса.

18 декабря. В пятничный день соблюдают сухоядение.

19 декабря. Праздничный день в честь святого Николая. В этот день, кроме рыбы, верующим дозволяется немного красного вина.

20 декабря. В этот день также в меню может присутствовать рыба,

21 декабря. Горячая пища дозволяется, но нельзя использовать масло. Тем не менее верующие смогут приготовить вкусные блюда, используя горшочки для запекания, а в качестве бонуса разнообразить питание заготовками из овощей и грибов.

22 декабря. Во вторник используют масло и употребляют горячую пищу.

23 декабря. В среду питаются лишь сырыми продуктами. Утолить голод помогут сухофрукты, перекусы из орехов с добавлением меда.

24 декабря. Можно включать в рацион постное масло, запекать продукты и лакомиться свежими фруктами.

25 декабря. Основу меню в этот день составят неприготовленные продукты.

26, 27 декабря. Оба дня в меню включают рыбу.

28 декабря. В понедельник можно употреблять горячую пищу, но нельзя добавлять в нее масло.

29 декабря. Во вторник масло разрешено к использованию.

30 декабря. Среда — день сухоядения. Вновь верующие строго постятся, не употребляя горячую пищу.

31 декабря. В праздничный день допускается использование масла, но исключают продукты животного происхождения.

1 января. Первый день 2021 года проводят без горячей пищи, лакомясь фруктами, свежими овощами, орехами, медом.

2, 3 января. В эти дни в пищу добавляют масло. Использовать можно не только классическое подсолнечное, но и кунжутное, оливковое, льняное.

4 января. Вновь верующие соблюдают сухоядение.

5 января. В этот день пищу готовят без добавления масла.

6 января. Праздничный Сочельник. В этот день пищу вкушают лишь после появления на небе первой звезды. День сухоядения.