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Санду врет и не уважает избирателей, отказываясь от дебатов, — социалисты

Санду врет и не уважает избирателей, отказываясь от дебатов, — социалисты

Кандидат в президенты Молдавии от проевропейской партии «Действие и солидарность» Мая Санду сегодня, 9 ноября, подтвердила свой отказ от участия в дебатах со своим оппонентом независимым кандидатом Игорем Додоном. По словам экс-премьера, ей не о чем разговаривать с действующим главой государства и она намерена сконцентрироваться на «проблемах настоящего и будущего».

«С таким персонажем нам нечего обсуждать. Пусть сам барахтается в этом болоте, в которое он залез. Разбрызгиваться собственной ложью. Единственные дебаты, на которые он должен пойти, — это с прокурорами. После выборов я попрошу провести расследование всех совершенных им злоупотреблений», — заявила Санду.

Напомним, 6 ноября, предвыборный штаб молдавского лидера проинформировал о срыве встречи с представителями контр-кандидата по вопросам проведения дебатов.

«Сегодня утром наши команды должны были встретиться в ASEM (Академия экономического образования РМ), но команда Майи Санду не отвечает на телефон. Думаю, они боятся, и в самом штабе Санду начались большие дебаты насчет того, надо ли проводить дебаты перед вторым туром», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Додон.

На прошлой неделе в эфире нескольких передач Санду утверждала, что команда все же договорились обо всех условиях публичной дискуссии с оппонентом и вечером 11 ноября дебаты между двумя кандидатами все же состоятся.

Похожей позиции придерживается и новый союзник Санду, глава оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый, который по итогам состоявшегося 1 ноября первого тура голосования занял третье место, набрав более 16% голосов. На второй день после подведения итогов Майя Санду попросила Усатого об электоральной поддержке, пообещав, в случае победы первым делом распустить парламент. Разыскиваемый правоохранительными органами Российской Федерации молдавский политик (в РФ Ренато Усатому предъявлено обвинение в соучастии в «ландромате» — выводе через банковские и госучреждения РМ порядка 500 млрд рублей) после консультаций в румынском и американском посольстве, согласился встать на сторону Санду, которая еще недавно публично заявляла, что «никогда не сядет за стол переговоров с бандитом Усатым».

Представитель Додона, депутат Партии социалистов Владимир Батрынча считает, что таким образом Майя Санду «повернулась спиной к гражданам, которые хотят услышать ответы на множество вопросов».

«Якобы проевропейский и демократический кандидат боится дебатов. Это отношение не к Игорю Додону, а к гражданам. Намного комфортабельнее агрессивно нападать, чем отвечать перед гражданами. Санду обманула граждан, заявив, что принимает приглашение на дебаты из уважения к ним, а отказ означает, что она не уважает людей», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА Newstes , до начала избирательной кампании Игорь Додон объявил, что она будет особенной — он не будет пользоваться ресурсом своей администрации, использовать рекламу и участвовать в дебатах. Лидер ПДС Майя Санду дважды вызывала его на дискуссию, упрекая в трусости и нежелании отвечать за экономический кризис, ставший последствием пандемии и засухи. В первом туре вслед за Додоном она также отказалась от диалога с другими конкурентами, считая, что в этом нет смысла, так как есть только два реальных претендента на президентское кресло — она и неформальный лидер социалистов.

После подведения итогов первого тура президентских выборов Игорь Додон поздравил Майю Санду с выходом во второй тур, добавив, что готов встретится с ней на дебатах и чтобы спросить, что она имела в виду, когда заявляла о фальсификациях с его стороны. Штаб Игоря Додона предлагал провести две публичные встречи на нейтральной территории. Первую встречу конкурентов можно организовать на общественном телевидении. Это обеспечило бы широкий охват телеаудитории при условии, что ретрансляцию смогут вести другие телеканалы. Другой дискуссионной площадкой должна была стать ASEM, поскольку оба кандидата — выпускники этого учебного заведения. Предлагалось, чтобы дебаты вели два независимых модератора, один из которых говорит на румынском языке, другой — по-русски. Позже Игорь Додона согласился на условия выставленные Санду, которая настаивала на одном раунде дискуссий вместо заявленных двух.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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