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Сенатор оценил слова замгоссекретаря об отношениях с Россией

Сенатор оценил слова замгоссекретаря об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление первого заместителя госсекретаря Стивена Бигэна о том, что отношения с Россией являются "очень политизированным" вопросом, сообщает RT.

Ранее первый заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн заявил, что "Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики США". Он также отметил, что Вашингтон должен вести переговоры с Москвой, "даже если существуют различные глубокие разногласия".

"Американская политическая элита делает Россию страной номер один в числе самых серьезных оппонентов. Это повторяется на разных уровнях и стало естественным состоянием американской политической элиты", – заявил Сергей Цеков.

Он выразил мнение, что конфронтация США с Россией дестабилизирует международное сообщество.


сообщило, что в Госдепе объяснили, почему Россия и США не могут продлить ДСНВ.
# В мире
По материалам: ria.ru

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