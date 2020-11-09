Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян

Влада Некрасова

Верховная рада рассматривает изменения в закон «О Службе безопасности Украины» от 1992 года. Конкретно, речь в этом законопроекте идет об интернировании на территории Украины всех граждан Российской Федерации.

Находящиеся на Украине россияне подлежат задержанию и интернированию, когда СБУ переходит на особый режим службы. Согласно законопроекту, во время особого периода СБУ обязана «осуществлять мероприятия по выявлению граждан страны, которая угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности в связи с этой агрессией». После получения уведомлений от СБУ насчет россиян, Генеральный штаб ВСУ решает вопрос насчет их интернирования на Украине «с учетом реальных и потенциальных угроз для национальной безопасности Украины».

По проекту закона, для размещения интернированных россиян в Незалежной должны создаваться особые места — лагеря интернированных. В организации этих лагерей и размещении там интернированных россиян участвуют органы местного самоуправления, министерство Украины по делам ветеранов и оккупированных территорий, силовые структуры. Законопроект предполагает внесение изменений в законы о соответствующих органах.

Внесенный в Верховную Раду законопроект также должен изменить содержание закона «Об обороне» от 2000 года. В главный военный закон страны вносятся пояснения, чем интернированный иностранец (сиречь, россиянин) отличается от военнопленного.

«Под интернированными подразумеваются подлежащие задержанию и принудительному размещению граждане государства, которое угрожает Украине нападением или же осуществляет агрессию против Украины. Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и указа президента Украины об отмене военного положения, или же при отсутствии реальных оснований для интернирования. Под военнопленными подразумеваются лица, подпадающие под категории, обозначенные в статье 4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года», — говорится в законопроекте.

Доставку интернированных и военнопленных в места их принудительного размещения осуществляют органы исполнительной власти, отвечающие за транспортное обеспечение и почту. Доставка россиян в лагеря интернированных и военнопленных должна проводиться без привлечения автомобильного транспорта, сказано в законопроекте. Иными словами, по железной дороге или пешими этапами, под строгим вооруженным конвоем. При этом в законопроекте оговаривается: обращение с интернированными и военнопленными должно производиться с соблюдением международных гуманитарных законов.

Конвоирование военнопленных из фронтовой зоны в тыловые лагеря, а также охрану их в лагерях возлагают на военную полицию ВСУ. Конвоирование интернированных в лагеря, а также розыск сбежавших из лагерей интернированных россиян осуществляет Нацполиция. Охраняет лагеря Нацгвардия. В законы о военной полиции, Нацполиции и Нацгвардии вносятся соответствующие изменения.

Пояснительную записку к пакету поправок составил министр обороны Украины Андрей Таран. Авторы самого пакета — премьер Украины Денис Шмыгаль, нардеп от «Европейской солидарности» и бывший вице- премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш- Цицнадзе, другие депутаты Верховной рады.