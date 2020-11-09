СМИ: глава профильного ведомства не дает начать переходный период в США

Влада Некрасова

Глава профильного ведомства - Управления общих служб США - Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать, что Джо Байден победил на президентских выборах, сообщает газета Politico.

Пока Мерфи не подтвердит, что Байден – избранный президент, его команда не сможет получить доступ к правительственным финансовым ресурсам и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации мер Байдена.

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"Утверждение еще не состоялось. Управление (GSA) и его глава будут продолжать соблюдать все требования закона", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит издание.

Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на Мерфи.