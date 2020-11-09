СМИ: в ОПЕК "будут скучать по Трампу", если Байден придет к власти

Анастасия Иванова

Ключевые страны-участницы ОПЕК опасаются, что возможный приход Байдена к власти в США создаст проблемы для нефтяной отрасли, передает Reuters со ссылкой источники близкие к организации.

Как передает агентство, представители некоторых из стран признались, что "будут скучать по Трампу", который был сторонником многих определяющих соглашений между участниками нефтегазового рынка.

Отмечается, что в случае, если Байден станет президентом США, существуют риски того, что Россия, которую он успел назвать "самой серьезной глобальной угрозой для Вашингтона", выйдет из ОПЕК+. По мнению экспертов, этот вероятный шаг официальной Москвы де-факто будет означать срыв соглашения по сокращению нефтедобычи.

Москвы в сделке", – приводит агентство слова источника.

По данным агентства, беспокойство участников ОПЕК вызывает и то, что Байден может пересмотреть отношения с ключевыми производителями "черного золота": Саудовской Аравией, Ираном и Венесуэлой.

По мнению представителей организации, демократ в случае прихода в Белый дом также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к появлению на рынке миллионов баррелей добытой ими нефти, а также к падению цен на сырье.

В начале ноября нефть подешевела на 3,5%. Впервые с 29 мая стоимость барреля опустилась ниже 37 долларов за баррель, однако затем цена на энергоресурс частично отвоевала позиции до 39 долларов за баррель нефти марки Brent.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минэнерго оценили возможность падения цены на нефть до 10 долларов за баррель.