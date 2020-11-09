Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена весной – Резников

Влада Некрасова

Стратегия экономического развития подконтрольного Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной. Об этом рассказал вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время инспекции готовности к открытию КПВВ и современного многофункционального сервисного центра в Счастье."Идет работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию", - отметил Резников.Стратегия будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирование развития за счет государственного бюджета, финансирование за счет международных доноров и организаций.По словам Резникова, стратегия будет ориентироваться на создании комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест. Логика стратегии – создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин.