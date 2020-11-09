Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное обучение – Воробьев

Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное обучение – Воробьев

Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное обучение – Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что студенты колледжей и вузов Подмосковья с понедельника переводятся на дистанционное обучение, информирует ТАСС.

Об этом он сообщил на оперативном совещании с зампредами Правительства Московской области.

«Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же как и студенты высших учебных заведений. То есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение», – сказал Воробьев.

По его словам, эти дополнительные меры позволят обеспечить безопасность.

«Разорвать эти инфекционные и эпидемиологические цепочки. И увидеть стабилизацию госпитализаций», – сказал Воробьев.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм пообещал отомстить
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное обучение – Воробьев
Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное
В Мурманской области в 2022–2023 годах будут созданы технопарк «Кванториум» и центр «IT-куб»
В Мурманской области в 2022–2023 годах будут созданы технопарк
Гонкам и ралли на грузовиках посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Гонкам и ралли на грузовиках посвящена новая тематическая неделя
Белоруссия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Великобритании
Белоруссия объявила персонами нон грата двух дипломатов из
Сенатор оценил слова замгоссекретаря об отношениях с Россией
Сенатор оценил слова замгоссекретаря об отношениях с Россией
Лайфхак дня: как спасти севший свитер (и что делать, если не получилось)
Лайфхак дня: как спасти севший свитер (и что делать, если не
Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий
Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий
В Подмосковье открыт уникальный музейный комплекс «Дорога памяти»
В Подмосковье открыт уникальный музейный комплекс «Дорога памяти»
Продлен приём заявок на конкурс «Читающая школа – Читающая мама – Читающая страна»
Продлен приём заявок на конкурс «Читающая школа – Читающая мама –

Топ на сегодня

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Еще по теме

Школьники и студенты Волгоградской области удостоены именных стипендий
Глава Подмосковья отказался от мандата депутата в пользу поста губернатора
Воробьев: важно устранить все незаконные навалы мусора в МО
Губернатор Подмосковья поручил оснастить все колледжи региона современным оборудованием