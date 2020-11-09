Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное обучение – Воробьев

Лидия Мартынова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что студенты колледжей и вузов Подмосковья с понедельника переводятся на дистанционное обучение, информирует ТАСС.

Об этом он сообщил на оперативном совещании с зампредами Правительства Московской области.

«Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же как и студенты высших учебных заведений. То есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение», – сказал Воробьев.

По его словам, эти дополнительные меры позволят обеспечить безопасность.

«Разорвать эти инфекционные и эпидемиологические цепочки. И увидеть стабилизацию госпитализаций», – сказал Воробьев.