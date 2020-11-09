Титов вступился за детсады, с которыми судится поэт Резник

Анастасия Иванова

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой прекратить уголовное преследование основателей частной сети детсадов "Маленькая страна", с которыми судится поэт Илья Резник, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Уголовное дело по обвинению основателей сети Алины Будивской и ее мужа Олега Будивского в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) находится в производстве главного следственного управления СК России.

По версии следствия, с 2012 по 2019 год Будивские незаконно использовали товарный знак "Маленькая страна", принадлежащий АНО "Музыкальный театр Ильи Резника". Речь идет о создании сети частных детских садов, которая действует в нескольких регионах страны и объединяет около 60 учреждений. Будивским вменяется причинение ущерба АНО в сумме свыше 170 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе.

Москвы с исками к дошкольным образовательным учреждениям сети Будивской. В удовлетворении исков судами было отказано. Более того, решением Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации правовая охрана товарного знака "Маленькая страна" прекращена в части оказания услуг по воспитанию, воспитанию в дошкольных учреждениях, воспитанию физическому, образованию и обучению в связи с его неиспользованием", - указывает он.

Законодательство РФ четко определяет порядок разрешения гражданско-правовых споров в судебном порядке, а не посредством уголовного преследования, подчеркивает Титов. "Прошу принять меры к прекращению уголовного преследования в отношении предпринимателей, а также рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц правоохранительных органов к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений", - цитирует пресс-служба обращение бизнес-омбудсмена.