ТОП - 50 любовных романов, чтобы вечер перестал быть томным

Влада Некрасова

Иногда хочется испытать на себе яркую страстную любовь,которой предстоит пройти через трудности и проверку на прочность. А потомзакрыть книгу и вернуться к своей любви – простой и теплой. Для нашегочувственного читателя мы собрали большую подборку любовных романов истарательно разделили ее на поджанры, которые заинтересуют каждого.Новинки 2020годаМатильда Стар «Невеста для босса» (2020)