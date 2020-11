У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco

Анастасия Иванова

. Австралийская певица Кайли Миноуг представила в Сети новый 15-й студийный альбом Disco.

"Спасибо за вашу поддержку и любовь к моей музыке. Я всегда рада поделиться ею с вами", – написала Миноуг в инстаграме.

Сборник состоит из двух частей, в каждую из которых пошло по восемь треков, в том числе и "Magic", "Say something" и "I love it", которые задают настроение всему альбому, вдохновленному эстетикой дискотек 1970-х, 1980-х и даже 2000-х. В танцевальных композициях также звучат элементы электро и кантри.

Послушать или скачать альбом можно на всех крупных цифровых площадках.