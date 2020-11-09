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"У меня тут небольшая проблема": мэр Николаева сообщил, что болен коронавирусом

"У меня тут небольшая проблема": мэр Николаева сообщил, что болен коронавирусом

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Мэр Николаева Николай Сенкевич огорчил сообщением о положительном тесте на COVID-19, назвав это «небольшой проблемой». По примеру президента Зеленского он перешел на самоизоляцию, о чем проинформировал в Facebook.

Мэр заверил, что будет контролировать начало отопительного сезона дистанционно.

Отметим, что на 22 ноября в Николаеве назначен второй тур выборов городского головы, где соперником Сенкевича будет представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка. Согласно протоколу городской территориальной избирательной комиссии, 25 октября за Сенкевича проголосовали 38,94% избирателей, за Чайку — 29,31%.

Напомним, летом мэр Николаева попал в скандал из-за неприличного жеста в адрес депутатов местного совета.

Фото niklife.com.ua/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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