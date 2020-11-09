В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе

Влада Некрасова

Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407, заявила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры страны.

"Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 3326, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, - 504, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригдное для жилья состояние, – 120", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.