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В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе

В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407, заявила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры страны.

"Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала эскалации в Карабахе составляет 93, раненых – 407. Число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 3326, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, - 504, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригдное для жилья состояние, – 120", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

# В мире
По материалам: ria.ru

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