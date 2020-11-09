В ДФО планируют открыть первый рыбный рынок с аукционами и кафе

Анастасия Иванова

Резидент Свободного порта Владивосток компания "Фар Лайн ДВ" планирует в 2024 году завершить строительство рыбного рынка в центре Владивостока, сообщает правительство Приморья.

"Фар Лайн ДВ" реализует проект строительства первого на Дальнем Востоке специализированного рыбного рынка в районе Корабельной набережной Владивостока. Компания ранее представила свой проект на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья под руководством губернатора Олега Кожемяко.

"Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, на данный момент выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия. Также в октябре утвержден проект планировки территорий. Завершить строительство рынка и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году", – говорится в сообщении.

На территории планируется разместить помещения для хранения живой рыбы и других морепродуктов, площади для рыночной торговли, аукционные площадки, кафе. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей.