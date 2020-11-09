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В кембрийских морях обитало пятиглазое животное

В кембрийских морях обитало пятиглазое животное

Шесть экземпляров неизвестного ранее вида древних членистоногих с хорошо сохранившимися мягкими частями были найдены в геологической формации Юаньшань в провинции Юньнань на юге Китая. Они демонстрируют неожиданное сочетание характерных черт современных членистоногих с более древними признаками.

Новый вид получил название Kylinxia zhangi. Он жил на дне морей раннего кембрия, около 518 миллионов лет назад. Длина Kylinxia zhangi составляла несколько сантиметров. У этих животных был слитный головной щит, сегментированное строение тела и членистые ноги. Еще у них было по пять сложных глаз на стебельках, причем два передних глаза были как минимум вдвое крупнее трех глаз, расположенных в задней части головы. Подобное расположение глаз встречается у другого древнего членистоногого — опабинии (Opabinia regalis), известной благодаря находкам в Канаде.

Исследователи полагают, что Kylinxia zhangi представляет собой переходное звено, которое связывает древних членистоногих — аномалокарисов — с более поздними группами этих животных. Аномалокарисы найдены как в Канаде, так и в Австралии и Китае, причем китайские находки, как и Kylinxia zhangi, относятся к чэнцзянской биоте — разнообразной группе кембрийских морских животных.

«Из чэнцзянской фауны именно гигантский высший хищник аномалокарис считается предковой формой членистоногих, — говорят исследователи. — Но между ним и настоящими членистоногими существуют значительные морфологические различия, огромный эволюционный разрыв, который трудно заполнить. Наши результаты показывают, что Kylinxia zhangi находится на эволюционном древе прямо между аномалокарисами и настоящими членистоногими».

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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По материалам: polit.ru

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