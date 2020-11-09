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В Мурманской области в 2022–2023 годах будут созданы технопарк «Кванториум» и центр «IT-куб»

В Мурманской области в 2022–2023 годах будут созданы технопарк «Кванториум» и центр «IT-куб»

В Мурманской области в 2022–2023 годах будут созданы детский технопарк «Кванториум», центр цифрового развития для детей «IT-куб» Минпросвещения России и другие места дополнительного образования, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Чибиса.

Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве Мурманской области.

«Мурманская область стала победителем в ряде номинаций при отборе проектов в Министерстве просвещения РФ. Во-первых, появятся дополнительные места дополнительного образования, появятся еще один «Кванториум» и центр цифрового развития для детей «IT-куб», – сказал Чибис.

Уточняется, что из федерального бюджета на создание новых мест в учреждениях дополнительного образования в 2022–2023 годах направят около 6 миллионов рублей, на создание «Кванториума» – 20 миллионов рублей, а центра «IT-куб» – 19 миллионов рублей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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