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В ОмГПУ обсудят проблемы развития и воспитания личности

В ОмГПУ обсудят проблемы развития и воспитания личности

В Омском государственном педагогическом университете 12 ноября пройдёт XIII научно-практическая аспирантско-магистерская конференция «Развитие и воспитание личности в современном мире», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Мероприятие состоится в формате веб-конференции на платформе BigBlueButton.

Работа конференции пройдёт по следующим направлениям:

– «Методологические подходы современных психолого-педагогических исследований»;
– «Воспитание и развитие личности в современном обществе»;
– «Мир современного детства: контексты воспитания и развития личности»;
– «Современные образовательные технологии»;
– «Проблемы профориентации, повышения квалификации и профессионального образования в современном обществе»;
– «Социализация и воспитание личности в информационном обществе».

Также запланировано пленарное заседание, посвящённое общим проблемам развития и воспитания личности в современном мире.

Открытие конференции состоится в 15:00 по омскому времени.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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