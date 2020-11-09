В ОмГПУ обсудят проблемы развития и воспитания личности
В Омском государственном педагогическом университете 12 ноября пройдёт XIII научно-практическая аспирантско-магистерская конференция «Развитие и воспитание личности в современном мире», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.
Мероприятие состоится в формате веб-конференции на платформе BigBlueButton.
Работа конференции пройдёт по следующим направлениям:
– «Методологические подходы современных психолого-педагогических исследований»;
– «Воспитание и развитие личности в современном обществе»;
– «Мир современного детства: контексты воспитания и развития личности»;
– «Современные образовательные технологии»;
– «Проблемы профориентации, повышения квалификации и профессионального образования в современном обществе»;
– «Социализация и воспитание личности в информационном обществе».
Также запланировано пленарное заседание, посвящённое общим проблемам развития и воспитания личности в современном мире.
Открытие конференции состоится в 15:00 по омскому времени.