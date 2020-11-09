В пику Турции: Франция поддержит газовый союз Восточного Средиземноморья

Лидия Мартынова

Франция готова присоединиться к газовому союзу стран Восточного Средиземноморья. Об этом заявил на пресс-конференции в Каире министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает ТАСС. Глава МИДа подчеркнул, что необходимо прекратить провокационные действия Турции в этом регионе.

Газовый форум Восточного Средиземноморья (EMGF) — объединение Египта, Израиля, Греции, Кипра, Иордании и Италии. В начале EMGF был площадкой для обсуждений, однако в сентябре превратился в полноценную структуру для обеспечения и продвижения экспорта газа из региона. В водах Египта, Израиля и Кипра обнаружили за последнее десятилетие крупные запасы газа, которые планируют экспортировать как в виде СПГ, так и по еще непостроенному газопроводу из Израиля в Грецию.

Огромные запасы газа в регионе и объединение стран для их экспорта в Анкаре воспринимают в качестве вызова. Так, Турция до последнего открытия в Черном море не имела успехов в поисках нефти и газа в своих водах и агрессивно ведет себя в Средиземном море. Турецкие власти заявляют, что греческие острова не имеют права на собственную экономическую зону и поэтому акватория между Кипром и греческими Родосом и Критом принадлежит Турции. В доказательство этого Анкара проводит там сейсморазведочные работы, бурит скважину у Кипра и заключила с ливийским правительством договор о разграничении экономических зон. Более того, турецкие власти утверждают, что без их разрешения Израиль, Кипр и Греция не смогут построить газопровод.

Отношения с Францией у Турции испортились недавно. Обидные заявления Реджепа Эрдогана в адрес французского лидера в Париже восприняли как оскорбление. Поэтому неудивительно, что ряды газового союза в Восточном Средиземноморье вырастут.