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В Подмосковье открыт уникальный музейный комплекс «Дорога памяти»

В Подмосковье открыт уникальный музейный комплекс «Дорога памяти»

Открыт для посещения музейный комплекс «Дорога памяти» – уникальный проект, направленный на сохранение памяти о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Проект реализован в 2020 году Минобороны России при участии Минпросвещения России и других федеральных и региональных органов власти, а также общественных, религиозных и международных организаций, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Музейный комплекс «Дорога памяти» расположен на территории парка «Патриот», вокруг Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Экспозиция подробно рассказывает о каждом из 1418 дней Великой Отечественной войны.

Сегодня музейный комплекс «Дорога памяти» – это 27 иммерсивных залов и самая полная база данных участников ВОВ. Она включает сведения о 33,9 млн человек, в том числе 6 млн имён с фотографиями.

Благодаря 3D-технологиям посетители могут почувствовать себя частью ключевых событий войны, таких как оборона Брестской крепости, битва за Москву, Сталинградская битва, Дорога жизни блокадного Ленинграда. С помощью системы поиска в галереях музея каждый может найти информацию о воевавших родственниках. Если таких данных ещё нет, посетителям расскажут о том, как добавить их в базу музея.

Музей «Дорога памяти» работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. В выходные и праздничные дни – с 9:00 и до 21:00.

Подробную информацию о музее, о том, как добраться до него на общественном транспорте, можно найти на сайте www.1418museum.ru и в социальных сетях музейного комплекса.

Минпросвещения России уделяет особое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Школьники из разных регионов страны, их родители и педагоги получили возможность присоединиться более чем к 20 масштабным проектам, приуроченным к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы.

Информация о конкурсах и акциях, инициированных Министерством, собрана на сайте в специальном разделе «Год памяти и славы».

# Общество
По материалам: edu.ru

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