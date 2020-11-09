В Португалии ввели режим ЧС из-за COVID-19

Вадим Карасев

В Португалии вводят режим ЧС, который включает в себя локальный ночной комендантский час. Об этом сообщает телерадиокомпания RTP.

Режим ЧС ввели в 121 муниципалитете, включая крупнейшие города Португалии - Лиссабон и Порту. С понедельника по пятницу в этих районах будет действовать комендантский час с 23:00 и до 5:00. Жителям городов не рекомендуется выходить на улицы без крайней на то необходимости, некоторые торговые заведения будут закрыты, но аптеки и рестораны работающие на вынос останутся открытыми.

На следующих выходных комендантский час будет действовать с 13:00 до 5:00. Выйти можно будет в аптеку, выгулять собаку или совершить небольшую прогулку около своего дома. Рестораны будут работать с доставкой на дом, а до 13.00 можно будет самому купить еду на вынос.

Такие меры вводятся для сдерживания распространения коронавируса, поскольку количество зараженных в стране достигло рекордного уровня.

"Мы не можем сомневаться в том, что необходимо сделать все, чтобы сдержать пандемию. Если мы этого не сделаем, то будем вынуждены принимать все больше ограничительных мер в декабре", — сообщил глава правительства Португалии Антониу Кошта.

Как писал Ruposters, ранее общенациональный карантин объявили во Франции и в Германии. Рекордные показатели по заболеваемости и смертности фиксируются в Польше, ФРГ и США. Жесткий карантин вернули и власти Бельгии.