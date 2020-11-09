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В России собрались изменить правила оформления мелких ДТП

В России собрались изменить правила оформления мелких ДТП

В России решили изменить правила оформления мелких ДТП. Такая инициатива прорабатывается в МВД и правительстве Москвы по поручению Белого дома, сообщила газета "Коммерсант".

Согласно данным издания, ведомствам вместе с экспертным центром Probok.net необходимо проанализировать статистику смертей в результате "повторных" ДТП в столице (наезды во время оформления ДТП). В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавляющего комиссию, подтвердили, что такое поручение действительно есть.

Если проверка покажет, что доля погибших в "повторных" авариях превышает 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий скорректируют.

С начала года, по данным ГИБДД, зафиксировано свыше 3 тыс. ДТП, связанных с наездом на стоящие машины. Однако руководитель Probok.net Александр Шумский назвал эту статистику не отражающей полную картину, поскольку, к примеру, водитель, который вышел на проезжую часть, считается пешеходом, если на него наедет другое авто.

Ранее стало известно, что в России автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза, со 2 ноября начали регистрировать только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

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По материалам: uposters.ru

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