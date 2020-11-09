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В России выросло число правонарушений, связанных с освоением средств бюджета

В России выросло число правонарушений, связанных с освоением средств бюджета

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о тенденциях в криминогенной сфере констатировал рост числа преступлений, связанных с освоением бюджетных денег. В 2020 году их зарегистрировали на 11% больше, чем в 2019-м.

По словам Дмитрия Медведева, более половины таких преступлений совершены в крупном и особо крупном размере. Замглавы Совбеза добавил, что есть отдельные проблемы в сфере борьбы с криминалом, но в целом криминогенная обстановка остаётся стабильной.

"Поэтому разговоры о всплесках каких-то, избыточных флуктуациях, движениях не подтверждаются. Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и составило чуть более полутора миллионов. Это как раз свидетельствует, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной".

Также он отметил, что число мошенничеств за последние месяцы выросло на треть, однако количество экономических преступлений в целом в стране снизилось на 0,5%.

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По материалам: uposters.ru

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