В России выросло число правонарушений, связанных с освоением средств бюджета
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о тенденциях в криминогенной сфере констатировал рост числа преступлений, связанных с освоением бюджетных денег. В 2020 году их зарегистрировали на 11% больше, чем в 2019-м.
По словам Дмитрия Медведева, более половины таких преступлений совершены в крупном и особо крупном размере. Замглавы Совбеза добавил, что есть отдельные проблемы в сфере борьбы с криминалом, но в целом криминогенная обстановка остаётся стабильной.
Также он отметил, что число мошенничеств за последние месяцы выросло на треть, однако количество экономических преступлений в целом в стране снизилось на 0,5%.