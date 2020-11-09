В Сети появилось новое видео со съемок второго сезона "Ведьмака"

Лидия Мартынова

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В Сети появился новый ролик со съемок второго сезона "Ведьмака", на котором Геральт и Йеннифэр скачут друг за другом на лошадях, сообщает Screen Rant. Рядом с ними летит дрон.

В конце первого сезона Геральт и Йеннифэр расстались. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала более линейное развитие сюжета во втором сезоне, но при этом отметила, что в нем возможны отсылки к прошлому. Таким образом, новые кадры могут быть говорить как о воссоединении главных героев, так и об их воспоминаниях.

По всей видимости, видео было снято за день до того, как съемки были приостановлены из-за положительных тестов на COVID-19 у некоторых актеров и участников съемочного процесса.

Первый сезон начали показывать на Netflix 19 декабря 2019 года, события в нем разворачиваются в трех разных временных отрезках. Съемки второго стартовали в начале 2020, но они уже второй раз прерываются из-за пандемии. Премьера ожидается не раньше 2021 года.

В основе "Ведьмака" серия фэнтезийных романов Анджея Сапковского.