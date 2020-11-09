В столице начал работу портал для приемных родителей «Моя новая семья»

Анастасия Иванова

В столице начал работу портал для приемных родителей «Моя новая семья», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Новый портал «Моя новая семья» предназначен в первую очередь для будущих приемных родителей. Мы хотим, чтобы люди, которые готовы к такому важному и ответственному шагу, понимали, что город создает максимально комфортные условия для них и всячески их поддерживает. Задача нового портала – собрать всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, о формах принятия детей в семью, о центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи сиротам и приемным семьям в одном месте, чтобы каждая потенциальная замещающая семья и каждый ребенок скорее нашли друг друга и получили комплексную поддержку», – отметила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

На ресурсе представлены страницы всех центров содействия семейному воспитанию, сведения о школах приемных родителей, полезные советы для родителей и опекунов, а также адреса и графики работы органов опеки, попечительства, патронажа и школ приемных родителей.