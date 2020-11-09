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В столице возобновил работу сервис «Учитель на замену»

В столице возобновил работу сервис «Учитель на замену»

В столице возобновил работу сервис «Учитель на замену», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С его помощью можно найти замену педагогу из группы риска и временно отсутствующему по болезни среди студентов педагогических вузов, учителей или специалистов из учреждений дополнительного образования.

Сервис «Учитель на замену» начали разрабатывать еще в 2019-м. В прошлом году школы им пользовались во время роста заболеваемости ОРВИ. В дальнейшем проект был доработан, с октября 2020-го им воспользовалось уже 114 школ.

В проекте работают 433 студента педагогических вузов и педагогов дополнительного образования. Студенты выступают в роли ассистентов: они выходят в школы и помогают вести уроки основным педагогам, которые находятся дома и преподают дистанционно.

# Общество
По материалам: edu.ru

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