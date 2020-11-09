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ВДЦ «Орлёнок» обновил автобусный парк

ВДЦ «Орлёнок» обновил автобусный парк

Всероссийский детский центр «Орлёнок» получил 25 новых автобусов. На эти цели Правительство Российской Федерации выделило Центру более 180 миллионов рублей, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Разработка дизайна автобусов продолжалась около двух месяцев: сначала над проектом трудились специалисты «Орлёнка», затем ‒ сотрудники Курганского автобусного завода.

«Мы от всей души благодарим Правительство РФ за финансирование проекта. У «Орлёнка» большой и надёжный автопарк, а с новыми автобусами он станет ещё более современным, отвечающим последним техническим требованиям», – отметил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Каждый из автобусов вмещает до 40 человек. Все они оборудованы кондиционерами с индивидуальной разводкой воздуха по пассажирскому салону, аудиосистемой и звуковыми устройствами, подающими автоматические сигналы при движении задним ходом. Кроме того, в автобусах установлен контроль режима труда и отдыха водителей. Ещё одной инновацией стала светотехника с дневными ходовыми огнями. Они имеют преимущество по сравнению с фарами ближнего света, так как включаются автоматически с запуском двигателя и расходуют в разы меньше энергии.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года Центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

# Общество
По материалам: edu.ru

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