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Владимир Якушев назначен полпредом Президента в Уральском федеральном округе

Владимир Якушев назначен полпредом Президента в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Якушева полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе. Об этом 9 ноября сообщается на сайте Кремля со ссылкой на указ главы государства.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Владимир Якушев занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства с 18 мая 2018 года, до этого назначения был губернатором Тюменской области с 2005 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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По материалам: pnp.ru

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