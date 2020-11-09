Володин: обсуждение кандидатур на посты в правительстве будет публичным

Влада Некрасова

Обсуждение новых кандидатур на посты членов правительства будет скрупулезным, публичным, для Госдумы это очень ответственно, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В понедельник глава правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера. Глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник.

"Обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным. Для нас это очень ответственно. Предложив поправки в конституцию, президент часть своих полномочий в вопросах формирования правительства передал нашим гражданам. Реализуя данную норму конституции, Государственная дума будет рассматривать кандидатуры заместителя председателя правительства и пяти министров. С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой – об ответственности депутатов за принимаемые решения", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Думы.

Спикер подчеркнул, что обсуждение будет идти в понедельник "до вечера" и продолжится во вторник "с утра".

"У каждого депутата есть возможность задать вопросы кандидатам на заседаниях фракций и профильных комитетов", - добавил Володин.