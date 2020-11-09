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ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.


"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", — заявил он в выступлении на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Глава организации подчеркнул, что пандемия негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.


Также Гебрейесус призвал рассматривать вакцину от COVID-19 как "глобальное благо, а не частный сырьевой товар".

# В мире
По материалам: ria.ru

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