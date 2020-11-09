Выращивание спаржевой фасоли на своей грядке

Алексей Вольцев

Хотя среди наших огородников спаржевая фасоль не так популярна, как стручковая, все же этот представитель бобовых постепенно прочно занимает свое почетное место на огороде. Спаржевая фасоль содержит ценный растительный белок в больших количествах, а также незаменимые для организма другие питательные вещества.

Особенно вкусны молодые стручки, которые похожи на спаржу. Если оставить растение созревать, можно получить неплохой урожай фасоли. Культура отличается повышенной урожайностью и при этом непритязательностью в уходе.

Агротехника

Между кустами спаржевой фасоли следует оставлять минимум 30 см. В рядках должно быть не менее 60 см. Так растениям будет хватать света, а за грядкой будет легче ухаживать. К тому же редкая посадка – это лучший способ профилактики появления болезней.

Спаржевую фасоль можно выращивать и гнездовым способом. Для этого устанавливают опору, похожую на шалаш, а затем формируют круглую грядку около 90 см в диаметре, и на ней высаживают 12 бобов. Побеги, развиваясь, обовьют шалаш, что значительно облегчи сбор фасоли.





Почву культура любит плодородную, богатую питательными веществами. Лучше всего грядку под фасоль с осени хорошо заправить навозом. Также на квадрат грядки надо внести горсть нитроаммофоски.

Перед посадкой семена следует замочить в воде с медом для проращивания. Когда семена проклюнутся, их высаживают, сверху прикрывают грунтом и посыпают древесной золой. Зола защитит нежные ростки от насекомых и послужит дополнительной подпиткой.

Поливать культуру следует без фанатизма, нельзя допускать ни пересушивания грунта, ни чрезмерной сырости. Отсутствие поливов, длительная засуха могут стать причиной частых атак паразитирующих насекомых. Чаще всего спаржевую фасоль атакуют паутинный клещик и тля. В борьбе с вредителями применяют инсектициды или такие народные средства, как раствор хозяйственного мыла, зола и табачный пепел.

Иногда мякоть сочных листьев объедают слизни. В случае нашествия этих вредителей, их собирают вручную, а землю вокруг кустов засыпают древесной золой или известью.

Спаржевая фасоль станет отличным дополнением ежедневного рациона, питательным и очень полезным. А выращивание этой культуры настолько простое, что с ним справиться даже самый неопытный огородник.