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Выстреливать языком в добычу животные начали задолго до появления хамелеонов

Выстреливать языком в добычу животные начали задолго до появления хамелеонов

Международная группа палеонтологов описала древний вид земноводных, который хватал жертву, резко выбрасывая свой язык. Хотя найденным в янтаре останкам этих животных всего 99 миллионов лет, исследователи полагают, что такой способ добычи пропитания появился в этой группе животных значительно раньше, около 255 миллионов лет назад. Таким образом, именно их, а не хамелеонов, возникших около 120 миллионов лет назад, надо считать изобретателями такого метода охоты.

Найденные животные принадлежат к группе Albanerpetontidae, окончательно исчезнувшей два миллиона лет назад. Долгое время этих животных относили к хвостатым земноводным, считая их близкими родственниками саламандр, из-за сходства в строении тела. Но теперь предполагают, что они представляли собой особую ветвь земноводных, наряду с бесхвостыми (лягушками), хвостатыми (тритонами и саламандрами) и безногими земноводными. В отличие от саламандр, кожа представителей группы Albanerpetontidae была покрыта чешуйками, напоминающими чешую рыб.

Авторами работы было изучено три экземпляра животных, сохранившихся в кусках бирманского янтаря. Один из них был найден ранее и ошибочно принят за древнего хамелеона. Сопоставление с двумя новыми находками позволило установить, что эти животные относятся к классу земноводных. Новый вид получил название Yaksha peretti. Это были животные длиной примерно пять сантиметров без учета хвоста.

По словам одного из авторов исследования Эдварда Стэнли (Edward Stanley) из Музея естественной истории Флориды, новое открытие представило в новом свете малоизвестную группу амфибий. Раньше представители Albanerpetontidae считались роющими животными, теперь же предполагается, что они передвигались по лесной подстилке и охотились при помощи своего «баллистического языка». Наличие такого языка удалось установить благодаря полностью сохранившемуся черепу, включая подъязычную кость.

Большинству земноводных во взрослом состоянии свойственно два типа дыхания: через кожу и через легкие. Но у Yaksha peretti, полагают ученые, имелось только кожное дыхание. От легочного дыхания они были вынуждены отказаться, так как развитая подъязычная кость препятствовала движению дна ротоглоточной полости, которое земноводные используют для проталкивания воздуха в легкие.

Ученые признают, что, несмотря на значительное количество новых данных, положение Albanerpetontidae на эволюционном древе земноводных нельзя считать полностью ясным. Но они надеются, что новые находки позволят узнать больше об этой загадочной группе.

Исследование опубликовано в журнале Science.

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По материалам: polit.ru

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