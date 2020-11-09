Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач

Анастасия Иванова

Сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем видеообращении к участникам XVIII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.

Кинофестиваль открылся в понедельник в Туле. Из-за эпидемии коронавируса он пройдет в смешанном формате: кинопоказы пройдут в залах, а церемонии открытия и закрытия - в режиме онлайн.