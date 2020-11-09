Жена Кернеса «заинтересовалась футболом»
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
Жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала в сторис сообщение о том, что с 8 ноября 2020 года заинтересовалась футболом. Это репост ходящей по Instagram шутки в связи с разгоревшимся скандалом вокруг капитана российской футбольной сборной Артема Дзюбы.
Дзюбу, напомним, отстранили от командных сборов в связи с появлением в сети известного «постельного» видео. Тренер Станислав Черчесов решил, что форварду пока лучше не появляться в команде, чтобы не провоцировать новый поток негатива.
Медиаперсоны, в свою очередь, выступили в поддержку футболиста. По их мнению, никакое видео с интимом не может быть поводом разрушать профессиональную карьеру человеку.
Фото oksanag2406/Instagram462 Сделайте "ФАКТЫ"
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