Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря
Сегодня, 00:20 Вадим Карасев
В США все еще не могут подвести итоги президентских выборов, а мы спокойно подводим итоги недели, разглядывая фото звезд в соцсетях.
Эмбер Херд радуется, что суд встал на ее сторону (то есть на сторону таблоида, утверждавшего, что Джонни Депп бил бывшую жену, что сам актер категорически отрицал), Анастасия Решетова отдыхает у моря вместе с сыном (а Тимати в это время — с дочкой и семьей Джигана на Мальдивах), Светлана Лобода и Эшли Грэм постят фото в обнаженном виде — в общем, на инстаграмном фронте без перемен.
Чем еще с фолловерами делились наши и зарубежные знаменитости — в подборке NEWSTES.RU!
Наталья Водянова с дочерью
Эмбер Херд
Ида Галич
Елена Крыгина
Юлианна Караулова
Екатерина Варнава
Иван Ургант
Светлана Лобода
Ляйсан Утяшева
Виктория Шелягова
Синди Кроуфорд
Эшли Грэм с сыном
Анастасия Решетова
Крисси Тейген
Полина Киценко
Леся Кафельникова
Оксана Самойлова с сыном
Наталья Ионова
Джиджи Хадид
Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном
Екатерина Климова
Тина Канделаки
Вера Брежнева
Ксения Собчак с сыном
Джорджина Родригес
Ани Лорак
Настя Ивлеева
Виктория Бекхэм
Анна Седокова
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном
Наталья Подольская с сыном
Кристина Асмус
Тимати и Джиган с детьми
Елена Перминова
Настя Каменских
Алессандра Амбросио
Иван Дорн
Хайди Клум
Люк Эванс
Кьяра Ферраньи с мужем
Рози Хантингтон-Уайтли
Кети Топурия
Рита Дакота
Алена Шишкова
Нина Агдал
Рита Ора
Нюша
Сергей Лазарев с сыном
Дарья Клюкина
Елена Темникова
Елена Летучая
Ванесса Хадженс
По материалам: spletnik.ru