Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря

Вадим Карасев

В США все еще не могут подвести итоги президентских выборов, а мы спокойно подводим итоги недели, разглядывая фото звезд в соцсетях.

Эмбер Херд радуется, что суд встал на ее сторону (то есть на сторону таблоида, утверждавшего, что Джонни Депп бил бывшую жену, что сам актер категорически отрицал), Анастасия Решетова отдыхает у моря вместе с сыном (а Тимати в это время — с дочкой и семьей Джигана на Мальдивах), Светлана Лобода и Эшли Грэм постят фото в обнаженном виде — в общем, на инстаграмном фронте без перемен.

Чем еще с фолловерами делились наши и зарубежные знаменитости — в подборке NEWSTES.RU!





Наталья Водянова с дочерью





Эмбер Херд





Ида Галич





Елена Крыгина





Юлианна Караулова





Екатерина Варнава





Иван Ургант





Светлана Лобода





Ляйсан Утяшева





Виктория Шелягова





Синди Кроуфорд





Эшли Грэм с сыном





Анастасия Решетова





Крисси Тейген





Полина Киценко





Леся Кафельникова





Оксана Самойлова с сыном





Наталья Ионова





Джиджи Хадид





Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном





Екатерина Климова





Тина Канделаки





Вера Брежнева





Ксения Собчак с сыном





Джорджина Родригес





Ани Лорак





Настя Ивлеева





Виктория Бекхэм





Анна Седокова





Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном





Наталья Подольская с сыном





Кристина Асмус





Тимати и Джиган с детьми





Елена Перминова





Настя Каменских





Алессандра Амбросио





Иван Дорн





Хайди Клум





Люк Эванс





Кьяра Ферраньи с мужем





Рози Хантингтон-Уайтли





Кети Топурия





Рита Дакота





Алена Шишкова





Нина Агдал





Рита Ора





Нюша





Сергей Лазарев с сыном





Дарья Клюкина





Елена Темникова





Елена Летучая





Ванесса Хадженс