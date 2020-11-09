Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря

Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря

В США все еще не могут подвести итоги президентских выборов, а мы спокойно подводим итоги недели, разглядывая фото звезд в соцсетях.

Эмбер Херд радуется, что суд встал на ее сторону (то есть на сторону таблоида, утверждавшего, что Джонни Депп бил бывшую жену, что сам актер категорически отрицал), Анастасия Решетова отдыхает у моря вместе с сыном (а Тимати в это время — с дочкой и семьей Джигана на Мальдивах), Светлана Лобода и Эшли Грэм постят фото в обнаженном виде — в общем, на инстаграмном фронте без перемен.

Чем еще с фолловерами делились наши и зарубежные знаменитости — в подборке NEWSTES.RU!


Наталья Водянова с дочерью


Эмбер Херд


Ида Галич


Елена Крыгина


Юлианна Караулова


Екатерина Варнава


Иван Ургант


Светлана Лобода


Ляйсан Утяшева


Виктория Шелягова


Синди Кроуфорд


Эшли Грэм с сыном


Анастасия Решетова


Крисси Тейген


Полина Киценко


Леся Кафельникова


Оксана Самойлова с сыном


Наталья Ионова


Джиджи Хадид


Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном


Екатерина Климова


Тина Канделаки


Вера Брежнева


Ксения Собчак с сыном


Джорджина Родригес


Ани Лорак


Настя Ивлеева


Виктория Бекхэм


Анна Седокова


Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном


Наталья Подольская с сыном


Кристина Асмус


Тимати и Джиган с детьми


Елена Перминова


Настя Каменских


Алессандра Амбросио


Иван Дорн


Хайди Клум


Люк Эванс


Кьяра Ферраньи с мужем


Рози Хантингтон-Уайтли


Кети Топурия


Рита Дакота


Алена Шишкова


Нина Агдал


Рита Ора


Нюша


Сергей Лазарев с сыном


Дарья Клюкина


Елена Темникова


Елена Летучая


Ванесса Хадженс
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря
Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Член РФС отреагировал на интимное видео Дзюбы
Член РФС отреагировал на интимное видео Дзюбы
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Госдолг стран ЕС может превысить исторический максимум
Госдолг стран ЕС может превысить исторический максимум
Лунный день сегодня 8 ноября 2020 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2020 года
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях в США
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях
Глава Нацбанка Украины отправился на переговоры с МВФ
Глава Нацбанка Украины отправился на переговоры с МВФ
Турецкие СМИ: Путин и Эрдоган договорились остановить войну в Карабахе
Турецкие СМИ: Путин и Эрдоган договорились остановить войну в Карабахе

Топ на сегодня

Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп завил о своей победе на выборах
Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его жена
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его
Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США
Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США
Тихановская поздравила Байдена с победой
Тихановская поздравила Байдена с победой

Еще по теме

Звездный Instagram: каникулы в горах и у моря, танцы у шеста и многое другое
Звездный Instagram: море, солнце, пляж — от Бали до Майами
Звездный Instagram: фотоода снегопаду в Москве, традиционные селфи и не только
Звездный Instagram: вечеринки с друзьями, летние путешествия и яркие впечатления