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Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе

Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что согласно принятому трехстороннему заявлению по Карабаху Армения обязалась до 15 ноября возвратить Азербайджану Кельбеджарский район, а до 1 декабря – Лачин.

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута", - зачитал Алиев заявление в своем обращении к народу.

По его словам, "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

# В мире
По материалам: ria.ru

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