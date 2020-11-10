Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе

Анастасия Иванова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что согласно принятому трехстороннему заявлению по Карабаху Армения обязалась до 15 ноября возвратить Азербайджану Кельбеджарский район, а до 1 декабря – Лачин.

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута", - зачитал Алиев заявление в своем обращении к народу.

По его словам, "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".