Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в ночь на вторник назвал даты возвращения под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря», — заявил он, зачитывая подписанное им совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

Ранее Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"
Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе
Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна
Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна
EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed
EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed
Как подать на алименты, сколько можно потребовать и как следить за расходами на ребенка. Инструкция
Как подать на алименты, сколько можно потребовать и как следить за
В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
О создании советской атомной бомбы сняли многосерийный фильм
О создании советской атомной бомбы сняли многосерийный фильм
Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы
Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым

Топ на сегодня

Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
Титов вступился за детсады, с которыми судится поэт Резник
Титов вступился за детсады, с которыми судится поэт Резник
Гонконгская биржа открылась ростом на фоне данных о победе Байдена
Гонконгская биржа открылась ростом на фоне данных о победе Байдена
В ДФО планируют открыть первый рыбный рынок с аукционами и кафе
В ДФО планируют открыть первый рыбный рынок с аукционами и кафе
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат и мигранты
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат

Еще по теме

Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе
Сопредседатель МГ ОБСЕ призвал провести обсуждения по статусу Карабаха
Алиев поблагодарил Россию за восстановление перемирия в Нагорном Карабахе
Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе