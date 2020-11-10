Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Сегодня, 06:50 Влада Некрасова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в ночь на вторник назвал даты возвращения под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
«Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря», — заявил он, зачитывая подписанное им совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
Ранее Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября.
По материалам: eadaily.com