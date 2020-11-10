Центр Разумкова опубликовал свежий рейтинг Зеленского

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Центре Разумкова опубликовали результаты свежего социологического исследования, в котором оценивался уровень доверия граждан политикам и общественным деятелям, в том числе и президенту Владимиру Зеленскому

«Большинство респондентов выражают недоверие всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Несколько чаще, по сравнению с другими политиками, доверие выражается Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33%, не доверяют — 62%) и спикеру Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%)», — отмечают социологи.

Что же касается других политических деятелей, то Юрию Бойко (ОПЗЖ) доверяют 22% опрошенных, не доверяют — 69%; Петру Порошенко («Европейская солидарность») — 22% и 73% соответственно, Святославу Вакарчуку (экс-лидер «Голоса») — 18% и 70% соответственно, Леониду Кравчуку (глава украинских переговорщиков в ТКГ) — 17% и 72% соответственно, Юлии Тимошенко (лидер «Батькивщины») — 17% и 77% соответственно, Виктору Медведчуку (ОПЗЖ) — 15,5% и 76%, Денису Шмыгалю (премьер-министр) — 12% и 69%, Арсену Авакову (глава МВД) — 12% и 76%, Михеилу Саакашвили (председатель Исполнительного комитета реформ) — 10% и 80%, Андрею Ермаку (глава Офиса президента) — 8% и 59%, Ирине Венедиктовой (генпрокурор) 6% и 62% респондентов соответственно.

Исследовали социологи и симпатии украинцев к политикам с президентскими амбициями. Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский (21% всех опрошенных и 31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

За Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 14% и 21%, за Юрия Бойко — соответственно 12% и 17%, за ЮлиюТимошенко — соответственно 6% и 8%, за Игоря Смешко — соответственно 4% и 6%, за Романа Кошулинского — соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко — соответственно 2% и 2%, за Александра Вилкула — соответственно 1% и 1% респондентов.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее Центр социального мониторинга обнародовал свежий рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так, действующему главе государства полностью доверяли 13,8% участников опроса, скорее доверяли — 23,9% респондентов, скорее не доверяли — 29% опрошенных и совсем не доверяли — 27,5% респондентов. Остальные участники соцопроса затруднились с ответом на этот вопрос.

Фото с сайта президента Украины.