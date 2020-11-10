Джуд Лоу рассказал, почему для него так важна роль Альбуса Дамблдора

Анастасия Иванова

. Джуд Лоу, играющий Альбуса Дамблдора в "Фантастических тварях", рассказал в подкасте Дана Фоглера (его коллеги по франшизе) о своем отношении к роли знаменитого волшебника.





"Я очень рад, что она мне досталась. Каждый день работы над ней я воспринимаю как благословение. Я испытываю чувство, близкое, наверное, к трепету, поскольку очень многие неравнодушны к этому персонажу. Я никогда так не относился к работе. Тут большая ответственность. Вместе с тем, это очень красивая история, как если бы мне вручили ценнейшей артефакт или что-то в этом роде, чтобы я о нем позаботился, и, возможно, почистил немного", — рассказал Джуд Лоу.

Актер подчеркнул также, что Дамблдор имеет огромное значение не только в "Фантастических тварях" и во вселенной Гарри Поттера, но и в массовой культуре в целом.

Поэтому Лоу старается соответствовать высоким критериям, установленным поттерианой, в которой волшебника играли Тоби Регбо и Майкл Гэмбон.

События "Фантастических тварей" разворачиваются за несколько десятков лет до того, как Гарри начинает учится в Хогвартсе. Из-за этого на роль Дамблдора пришлось искать другого актера. Джуд Лоу впервые его сыграл в 2018 году в ленте "Преступления Гриндельвальда".

Фильм получил неоднозначные отзывы, но игру Джуда Лоу, несмотря на небольшое экранное время, высоко оценили зрители и критики.

Релиз третьей части франшизы ожидается в 2022 году.