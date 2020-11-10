Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed

EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed

EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed
В конце каждого квартала финансового года корпорация Electronic Arts, как и многие другие, публикует отчёты. Иногда из них просачивается очень любопытная информация, о которой вслух сотрудники компании говорят редко. В этот раз стали известны примерные даты релиза новой Battlefield и Need for Speed.

Очередная номерная часть Battlefield должна появиться на игровых системах уже в следующем году — правда, премьера намечена на самый его конец. Также любопытны и детали новой части Need for Speed: игра выйдет до марта 2022 года и, по заявлениям EA, в ней будет просто невероятная графика. Кроме того, с апреля 2021-го по март 2022-го должны выйти шесть тайтлов для консолей нового поколения, а в ближайшие месяцы EA анонсирует некий ремастер. Вероятно, Mass Effect.
Примечательны и финансовые сводки. За прошедший квартал EA потеряла около 50% прибыли с продажи игр, заработав $282 миллиона. Зато выручка от микротранзакций выросла и принесла EA целых $869 миллионов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна
Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна
EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed
EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed
Как подать на алименты, сколько можно потребовать и как следить за расходами на ребенка. Инструкция
Как подать на алименты, сколько можно потребовать и как следить за
В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
О создании советской атомной бомбы сняли многосерийный фильм
О создании советской атомной бомбы сняли многосерийный фильм
Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы
Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым
Ученики школ Магаданской области вернулись к очному режиму обучения
Ученики школ Магаданской области вернулись к очному режиму обучения
Протестующие оцепили здание парламента в Ереване
Протестующие оцепили здание парламента в Ереване
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Исход выборов президента США могут решить выборщики-"отступники"
Исход выборов президента США могут решить выборщики-"отступники"
Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе
Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе

Топ на сегодня

Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США
Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
Титов вступился за детсады, с которыми судится поэт Резник
Титов вступился за детсады, с которыми судится поэт Резник

Еще по теме

Battlefield 1 — трейлер, дата выхода, первые подробности
Electronic Arts: Новая Battlefield не выйдет в ближайшие пару лет
EA готова показать новую часть Battlefield (ВИДЕО)
СМИ: EA отменила третью игру по Star Wars