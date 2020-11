EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed

Алексей Вольцев

В конце каждого квартала финансового года корпорация Electronic Arts, как и многие другие, публикует отчёты. Иногда из них просачивается очень любопытная информация, о которой вслух сотрудники компании говорят редко. В этот раз стали известны примерные даты релиза новой Battlefield и Need for Speed.Очередная номерная часть Battlefield должна появиться на игровых системах уже в следующем году — правда, премьера намечена на самый его конец. Также любопытны и детали новой части Need for Speed: игра выйдет до марта 2022 года и, по заявлениям EA, в ней будет просто невероятная графика. Кроме того, с апреля 2021-го по март 2022-го должны выйти шесть тайтлов для консолей нового поколения, а в ближайшие месяцы EA анонсирует некий ремастер. Вероятно, Mass Effect.Примечательны и финансовые сводки. За прошедший квартал EA потеряла около 50% прибыли с продажи игр, заработав $282 миллиона. Зато выручка от микротранзакций выросла и принесла EA целых $869 миллионов.