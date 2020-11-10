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Французские медики призывают отменить празднования Рождества и Нового года

Французские медики призывают отменить празднования Рождества и Нового года

Во Франции всё больше специалистов-медиков выступают за отмену празднования Рождества и Нового года. Эксперты опасаются, что рождественские и новогодние вечеринки могут привести к очередному всплеску заболеваемости COVID-19.

Директор одной из больниц Парижа Жюльен Ленгле призывает отменить мероприятия на Рождество и Новый год без колебаний, поскольку они могут привести к третьей волне эпидемии. Он говорит, что решение должно быть принято на национальном уровне, так как не уверен в достаточной дисциплинированности французов.

"Когда я говорю с моими пациентами, что они находятся в высокой группе риска по заражению COVID-19 и им нужно оставаться дома во время праздников… Они отвечают мне довольно резко, что об этом не может быть и речи", – цитирует Ленгле Reuters.

Он добавил, что праздничные вечеринки в больших компаниях могут привести к образованию "гигантского кластера, который может встать у истоков потенциальной новой третьей волны" ковида.

Как сообщал Ruposters, власти Франции ранее решили отправлять часть больных коронавирусной инфекцией в Германию, поскольку национальная система здравоохранения не справляется с наплывом заболевших.

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По материалам: uposters.ru

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