"Газпром экспорт" направил Польше заявку на повышение цен на газ

Анастасия Иванова

"Газпром экспорт" направил польской PGNiG предложение о повышении цены на газ с ноября 2020 года.

"Действуя в соответствии с условиями контракта, ООО "Газпром экспорт" 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону ее повышения", — заявили в компании.

В Варшаве подтвердили получение документа и заявили, что считают его безосновательным и не соответствующим формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте.

Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что в соответствии с контрактом раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".

Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022 года.