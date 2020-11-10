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"Газпром экспорт" направил Польше заявку на повышение цен на газ

"Газпром экспорт" направил Польше заявку на повышение цен на газ
"Газпром экспорт" направил польской PGNiG предложение о повышении цены на газ с ноября 2020 года.

"Действуя в соответствии с условиями контракта, ООО "Газпром экспорт" 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону ее повышения", — заявили в компании.

В Варшаве подтвердили получение документа и заявили, что считают его безосновательным и не соответствующим формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте.


Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что в соответствии с контрактом раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".


Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022 года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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