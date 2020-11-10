"Газпром" направил заявку на пересмотр стоимости газа для Польши

Влада Некрасова

"Газпром" направил заявку на пересмотр стоимости российского газа, который поставляется в Польшу, сообщает РИА Новости со ссылкой на польский концерн PGNIG.

"Руководство компании PGNIG сообщает, что получило информацию о получении компанией PGNiG заявления ПАО "Газпром" и ООО "Газпром Экспорт" от 9 ноября 2020 года о пересмотре контрактной цены на газ, поставляемый "Газпромом" на основании контракта купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт)", – сказано в сообщении польского концерна.

По мнению польской компании, заявление российского холдинга о пересмотре цены является "безосновательным" и "не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте".

сообщало, что "Газпром экспорт" ответил на требование PGNiG о ценах на газ.