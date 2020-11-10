Гороскоп на 2021 год: Рак

Вадим Карасев

Начинается новый 2021 год. Для спокойных и рассудительных Раков он будет достаточно неблагоприятным, но это не значит, что нужно настраиваться на худшее. Астрологи рассказали, как себя вести и чего ожидать мужчинам и женщинам этого Знака.

Чтобы стать счастливее, Ракам в 2021 году необходимо избавиться от негативных установок. Астрологи напоминают о том, что отрицательные мысли — ваш самый большой враг. Не позволяйте им вставать между вами и вашим успехом.

Мужчина-Рак

Этот год обещает нарушение планов, большие перемены в работе, бизнесе и любви. С другой стороны, большие перемены и изменчивое настроение звезд могут сулить и нечто благоприятное. Любая проблема может обернуться позитивом.

Финансы и работа: если вдруг придется уйти с работы, ничего страшного не произойдет. Астрологи советуют помнить о том, что глобальные перемены — это всегда хорошо: они дают возможность взглянуть на ситуацию под новым углом. Весна и осень будут отличным временем для того, чтобы заняться делами, которые приходилось долго откладывать.

Любовь и отношения: в любви мужчинам данного Знака в 2021 году лучше не рисковать. Если в делах неудачи могут быть началом нового пути, то в отношениях все будет более однозначно и прямолинейно. Астрологи советуют мужчинам-Ракам больше времени проводить с любимой женщиной и с семьей. Всем, кто находится в поисках, лучше не фокусироваться на неудачах.

Настроение и здоровье: 2021 год прекрасно подходит для физических упражнений, занятий спортом, борьбы с негативными привычками. Хорошее самочувствие будет залогом успеха и удачи, а также источником позитивной энергии, которая понадобится Ракам для любовных побед. Для укрепления энергетики можно воспользоваться пятью эффективными способами.

Женщина-Рак

В 2021 году нельзя распылять свою энергию впустую, поэтому представительницам прекрасного пола придется избавляться от излишеств. Астрологи советуют помнить про свои главные жизненные цели. Необходимо прервать полосу неудач уже в начале года. Нельзя сидеть и ждать у моря погоды.

Финансы и работа: в финансовой сфере будет везти хитрым женщинам-Ракам. Нельзя прямолинейно идти вперед и бороться за место под солнцем стандартными методами. Астрологи советуют Ракам больше времени уделять работе и финансовым делам. Особенно активным будет начало года. Можно менять валюту, искать новую работу, открывать новый счет в банке.

Любовь и отношения: в этой сфере 2021 год для женщин данного Знака будет спокойным и предсказуемым. Звезды и планеты почти все время будут настроены позитивно. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют почаще пользоваться любовными талисманами. Этот год подарит много позитивных эмоций, особенно женщинам-Ракам, находящимся в поисках.

Настроение и здоровье: год Быка подарит женщинам-Ракам стабильное и хорошее самочувствие. Этот год хорошо подойдет для зачатия и рождения ребенка. Самое главное — не принимать спонтанных решений. Это может крайне негативно отразиться на самочувствии и настроении.