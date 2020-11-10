Инсайдер об отношениях Доминика Уэста с женой после его "измены" с Лили Джеймс: "Их брак почти завершен"

Вадим Карасев

10-летний брак актера Доминика Уэста с супругой Кэтрин Фицджеральд, как говорят инсайдеры, "почти закончился". 49-летняя Кэтрин готовится поставить точку в своих отношениях со звездой сериала "Любовники". Но дело вовсе не в том, что она не смогла простить своему 51-летнему мужу интрижку с 31-летней актрисой Лили Джеймс, с которой он проводил романтические каникулы в Риме. Оказывается, Доминик признался жене, что к Лили у него есть чувства.

Кэтрин рассказала близким, что Доминик признался в своих чувствах к Лили. Сначала казалось, что это был единичный случай, но потом Кэтрин сказала, что стало очевидно, что это нечто большее. Естественно, она чувствует себя раздавленной. Она сказала близким, что их брак закончился, и она не думает, что из этого положения есть какой-то другой выход,

— отметил источник.





Напомним, что Доминика Уэста и Лили Джеймс засняли вместе в Риме, куда они улетели в отпуск на несколько дней. Они вели себя как влюбленная пара и не стеснялись демонстрировать чувства на публике. После того как их засняли папарацци и обнародовали снимки, актеры поспешили домой в Великобританию, где Уэст через несколько дней сделал публичное заявление. Выйдя к журналистам вместе с женой, вместе с которой воспитывает четверых детей, он сказал, что их брак крепок и что они по-прежнему вместе. Но, по словам инсайдеров, Кэтрин, которая улыбалась на камеру и целовала мужа, на самом деле была просто в бешенстве от его поступка.





Доминик Уэст и Кэтрин Фицджеральд

Лили Джеймс свой "роман" с актером не комментировала. Но, говорят, что, увидев скандальные снимки в сети, она пришла в ужас.



