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Исход выборов президента США могут решить выборщики-"отступники"

Исход выборов президента США могут решить выборщики-"отступники"
. Пока в США продолжаются споры относительно прозрачности процедуры подсчета голосов в разных штатах, газета New York Post отмечает, что исход голосования в конечном итоге могут определить так называемые "неверные" выборщики.

По предположению издания, выборщики-"отступники", за которых списком голосует каждый американец, заполняя бюллетень, могут в последний момент проголосовать не за того кандидата в президенты, которого они обещали поддержать в соответствии с волей избирателей своего штата, а за его оппонента или вовсе воздержаться.

Так, New York Post напомнило, что осенью 2016 года десять выборщиков нарушили волю избирателей своего штата. Семь из их голосов отразились на окончательном результате, что помогло Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон в борьбе за высший государственный пост.


выразил мнение, что институт выборщиков в современных реалиях постепенно утрачивает значение.

"Институт выборщиков – один из тех механизмов, которые вполне заслуженно критиковались за несоответствие современным стандартам демократии. Ранее он играл роль предохранителя американских элит от нежелательных политиков, которых они по традиции называли популистами. При отсутствии серьезного наказания за отход от позиции штата при президентском голосовании неудивительным выглядит тот факт, что голоса выборщиков не раз отходили совсем не к тому кандидату, за которого они должны были бы проголосовать", – пояснил Сергей Простаков.

По его словам, единственной датой, когда мировая общественность сможет с уверенностью называть имя американского президента, является 14 декабря – день голосования выборщиков.

Поэтому, как полагает Сергей Простаков, направленные лидерами ряда стран поздравления Джо Байдену выглядят в такой ситуации преждевременными.


Ранее радио Sputnik сообщало о том, что Трамп сократил разрыв с Байденом по числу выборщиков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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